  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:38
132
Rybka123
Код вставки плеера

Вышел трейлер сериала "Дракула" от создателей "Шерлока"

0 0

Всего мини-сериал будет состоять из трех серий.

Телеканал BBC One выпустил трейлер своего нового мини-серила, который расскажет о культовом вампире – графе Дракуле. Шоураннерами проекта выступили авторы знаменитого сериала "Шерлок" Стиве Моффат и Марк Гейтисс.

Подробности сериала пока держаться в секрете, однако известно, что сюжет развернется в Лондоне 1897 года. Всего на экраны выйдут три серии мини-сериала. Премьера первого эпизода запланирован на 2019 год.  
Ранее мы писали трейлере нового фильма режиссера Сэма Рейми, в основу которого лег ремейк японской ленты "Проклятье". 

Видео: YouTube/BBC One

Теги:
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии