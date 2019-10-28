Вышел трейлер сериала "Дракула" от создателей "Шерлока"

Всего мини-сериал будет состоять из трех серий.

Телеканал BBC One выпустил трейлер своего нового мини-серила, который расскажет о культовом вампире – графе Дракуле. Шоураннерами проекта выступили авторы знаменитого сериала "Шерлок" Стиве Моффат и Марк Гейтисс.

Подробности сериала пока держаться в секрете, однако известно, что сюжет развернется в Лондоне 1897 года. Всего на экраны выйдут три серии мини-сериала. Премьера первого эпизода запланирован на 2019 год.

Ранее мы писали трейлере нового фильма режиссера Сэма Рейми, в основу которого лег ремейк японской ленты "Проклятье".

Видео: YouTube/BBC One