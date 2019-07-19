"Соник, прости нас": трейлер нового фильма Universal раскритиковали за графику

Ролик собрал большое количество дизлайков и шутливых комментариев.

Пользователи сети высмеяли первый трейлер мюзикла "Кошки" от компании Universal Pictures. На официальном ютуб-канале студии ролик собрал 43 тысячи дизлайков и массу шутливых комментариев на тему внешнего образа главных героев.

В первую очередь поводом для шуток стала плохая анимация персонажей. Пользователи вспомнили недавний трейлер "Соника", герой которого также вызвал негатив, и извинились перед студией Sony.

"Я хочу официально извиниться за то, что критиковал Sony. "Соник", прости нас!"

Вспомнили и культового персонажа комиксов DC, роль которого в фильмах исполняли Холли Берри, Энн Хэтэуэй и Мишель Пфайффер.

"Я больше не хочу видеть женщину-кошку, если она будет похожа на это!". "Это женщины-кошки из "Зоны 51"" "Будем надеяться, что генетически модифицированные кошечки Элона Маска будут не такими" "Я бы заплатил за секцию комментариев прямо под самим фильмом" "Я ошибся, посмотрев этот трейлер прямо перед тем, как ложиться спать" "Как такая студия, которая может позволить себе так много выдающихся актеров в 2019 году, имеет такую кошмарно ужасную анимацию" - написали пользователи.

Режиссером мюзикла выступил постановщик "Король говорит!" Том Хупер. Оригинальный сценический мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера показали общественности в 1981 году. Сюжет рассказывает о кошачьем бале, на котором кошки из "Племени избранных" выбирают вожака. Именно ему достанется право попасть в кошачий рай, а затем переродиться.

В фильме сыграли Идрис Эльба, Джуди Денч, Ребел Уилсон, Иэн МакКеллен, Джеймс Корден, Тейлор Свифт и другие. В российском прокате "Кошек" ждут 2 января 2020 года.

Видео: Universal Pictures / YouTube