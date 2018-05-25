Видео: на Финском заливе образовались трехметровые навалы льда

Глыба образовались из-за подъема воды и ветра.

Дирекция Комплекса защитных сооружений показала навалы льда, которые сформировались на северной части судопропускного сооружения С-1 КЗС.

Высота ледяных гор превышает 3 метра, а толщина ледяных глыб — более 30 см. Они образуются в результате сильного ветра на берегах озер, водохранилищ, заливов. По мнению специалистов, подвижка ледяного поля в Финском заливе произошла в конце марта 2022 года. Тогда уровень воды в заливе незначительно повысился, дул ветер западных направлений.

Подобное явление, но в больших масштабах, было зафиксировано специалистами КЗС после 16-го предотвращенного наводнения 9 марта 2019 года. Тогда высота навалов на дамбу Д-3составляла более 9,5 метров, а длина навала - более 1 км. говорится в сообщении.

Все дамбы Комплекса защитных сооружений могут выдержать подобные нагрузки.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что из-за весенней уборки в тоннеле петербургской дамбы ограничили движение до 8 апреля.

Видео: Дирекция КЗС