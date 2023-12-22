В Выборге трёхлетний ребёнок выпил водку и впал в кому

В отношении матери пострадавшего составлен протокол.

В воскресенье, 4 февраля, бригадой скорой помощи в Выборге был госпитализирован трёхлетний мальчик в коме с токсическим действием неустановленного вещества. Об этом стало известно Piter.TV.

Состояние маленького пациента оценили как тяжёлое. По словам матери мальчика, в дневное время, находясь в гостях, её ребёнок по недосмотру выпил водку.

Семья пострадавшего полная, на учёте ОДН и ПНД не состоит. В отношении его матери составлен протокол.

Ранее мы сообщили о том, что мальчик выпал из окна второго этажа в Бокситогорске.

Фото: Piter.TV