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Трассу М-11 на юге Петербурга объял густой дым

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Информация о пожаре уточняется.

Около 18 часов петербуржцы стали жаловаться на густой дым. который объял участок трассы М-11 на юге Петербурга. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Рядом с М-11, похоже, горят поля. Плохая видимость на небольшом участке трассы у СПб.

автор поста

Местные жители отметили, что в Шушарах и Купчино уже ощущается сильный запах дыма.

Ранее мы писали, что на Дачном проспекте сгорела трёхкомнатная квартира. По предварительной информации, во время пожара с высоты пятого этажа упал мужчина.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дым, пожар, трасса м11
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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