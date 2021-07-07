Трассу М-11 на юге Петербурга объял густой дым

Около 18 часов петербуржцы стали жаловаться на густой дым. который объял участок трассы М-11 на юге Петербурга. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
Рядом с М-11, похоже, горят поля. Плохая видимость на небольшом участке трассы у СПб.
автор поста
Местные жители отметили, что в Шушарах и Купчино уже ощущается сильный запах дыма.
Ранее мы писали, что на Дачном проспекте сгорела трёхкомнатная квартира. По предварительной информации, во время пожара с высоты пятого этажа упал мужчина.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все