Два троллейбусных маршрута будут временно обходить Наличную улицу из-за аварийных работ

Речь идет о маршрутах троллейбусов № 10 и № 11.

Жителям Петербурга напомнили, что с 21 января маршруты троллейбусов № 10 и № 11 временно изменятся из-за невозможности движения по Наличной улице. Эта информация появилась в Telegram-канале "Организатор перевозок СПб".

Теперь маршрут троллейбуса № 10 пролегает от конечной остановки "улица Кораблестроителей" по существующему маршруту до Малого проспекта Васильевского острова, затем следует по Малому проспекту, набережной Макарова, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Биржевому мосту, Биржевой площади до Университетской набережной, после чего продолжается по Дворцовому мосту по обычному маршруту.

Маршрут троллейбуса № 11 также начинается от конечной остановки "улица Кораблестроителей" и проходит по тому же временному пути, что и троллейбус № 10, до пересечения с действующим маршрутом на Университетской набережной.

Ранее мы сообщили о том, что маршрут троллейбуса № 36 изменили в связи с работами во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.TV