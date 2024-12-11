Маршрут троллейбуса № 36 изменили в связи с работами во Фрунзенском районе

Троллейбус следует от станции метро "Электросила" по Софийской улице.

Сегодня, 20 января, маршрут троллейбуса № 36 был изменён из-за запланированных работ на коммуникационных сетях во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом проинформировала пресс-служба "Организатора перевозок".

Согласно сообщению, движение троллейбуса № 36 теперь осуществляется по Пражской улице, дом 27, в одном направлении.

Таким образом, троллейбус следует от станции метро "Электросила" по Софийской улице. Пассажиров просят заблаговременно планировать свои маршруты.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)