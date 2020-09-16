Транспортные полицейские задержали в Девяткино женщину с пятью граммами наркотиков

Ранее судимая за грабеж женщина теперь подозревается в незаконном приобретении наркотиков.

На железнодорожной станции "Девяткино" сотрудниками транспортной полиции была задержана ранее судимая за воровство 37-летняя женщина с пятью граммами различных наркотических веществ в своей сумке. Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, данное задержание стало результатом целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Свертки с синтетическими препаратами были обнаружены в пачке из-под сигарет. Эксперты-криминалисты определили героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. Общий вес партии составил 5 грамм, что позволяет квалифицировать находку "крупной". Несмотря на намерение использовать запрещенные вещества для личного употребления, женщине грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере. В данный момент она задержана до избрания дальнейшей меры пресечения.

Ранее в Парголово задержали закладчицу с 446 граммами психостимулятора.

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