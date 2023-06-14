В Петербурге готовят новый регламент для сапсерферов

Депутаты ЗакСа предлагают создать сертифицированные маршруты и подготовить профессиональных гидов для безопасного развития водного туризма.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой по регулированию сапсерфинга в городе. Как заявил председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов, необходимо разработать специальные правила и утвердить маршруты для этого популярного вида активного отдыха.

Для того чтобы этот вид отдыха стал безопасным и доступным для всех, нужно создать условия для его развития и ввести некое регулирование, отметил Беликов. Предлагается составить карту маршрутов, согласованную с МЧС, Роспотребнадзором и экологами, а также подготовить квалифицированных гидов и сертифицировать организации, проводящие сап-мероприятия. Об этом сообщает BFM.

По данным экспертов, спрос на водные виды спорта в России растет: расходы на сопутствующий инвентарь увеличились с 12% до 15% за прошлый год. Особой популярностью сапсерфинг пользуется в Петербурге, где ежегодный фестиваль собирает около 10 тысяч участников.

Ранее сообщалось, что случаи выпадения детей из окон участились в Петербурге.

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