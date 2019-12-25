Транспортная полиция задержала петербуржца с амфетамином в кармане

Дома у мужчины нашли в 30 раз больше наркотика.

Транспортная полиция Петербурга задержала у железнодорожной станции Воздухоплавательный Парк мужчину с наркотиками в кармане. Как рассказали в пресс-службе структуры, в ходе личного досмотра у 30-летнего местного жителя изъяли девять свертков с неким веществом внутри.

Экспертиза установила, что в пакетиках лежал амфетамин массой около 4 грамм. Выяснилось, что неработающий петербуржец покупал синтетический стимулятор через интернет, чтобы в дальнейшем перепродать путем закладок. В ходе обыска в квартире злоумышленника полиция нашла еще два пакета с белым порошкообразным веществом, упаковочный материал и оборудование для взвешивания. Порошок также оказался амфетамином общей массой свыше 130 грамм.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО