Трамвайные пути на проспекте Энгельса могут обособить

На работы готовы направить 9,2 млн рублей.

В Смольном планируют обособить трамвайные пути на проспекте Энгельса. Таким образом, движению транспорта не смогут препятствовать регулярно заезжающие туда легковые автомобили. Дирекция по организации дорожного движения (ДОДД) представила первые наработки проекта по инициативе.

Работы на участке трамвайной линии от Новороссийской улицы до улицы Сергея Марго максимально оценили в 9,2 млн рублей.

Проект будет завершен в 2023 году, в 2024-ом планируются физические работы.

Ранее мы сообщили о том, что на мосту Александра Невского могут запустить троллейбусную линию.

Фото: Пресс-служба Смольного