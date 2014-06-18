Трамвайную экскурсию по маршруту Оранэлы запустят в Петербурге

Первая поездка в Стрельну и обратно запланирована на 29 июня в 11:00 и будет бесплатной.

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ организует для жителей Петербурга новую экскурсию по маршруту знаменитой Оранэлы — Ораниенбаумской электрической линии.

Первая поездка в Стрельну и обратно запланирована на 29 июня в 11:00 и будет бесплатной. Последующие экскурсии будут проводиться один раз в две недели на коммерческой основе.

"Просим гостей собраться по адресу пр. Стачек, 114 возле памятника Блокадному трамваю, прибыть на место необходимо за 15 минут до отправления", — говорится в официальном телеграм-канале ЭВК ГЭТ.

Участников экскурсии ожидает история возникновения Оранэлы, посещение выставки в здании конечной станции в Стрельне, просмотр фильма Анатолия Аграфенина "Трамвай идёт на фронт", а также знакомство с достопримечательностями маршрута на обратном пути в Петербург.

Записаться на экскурсию необходимо до 16:00 28 июня по телефону +7 981 980‑01‑93. Количество мест ограничено.

Ранее мы сообщили о том, что первый пилотный трамвай для линии "Славянка" показали в Петербурге.

Фото: Telegram / Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ