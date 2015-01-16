Трамвай врезался в иномарку на пересечении Савушкина и Липовой аллеи

По предварительной информации, водитель иномарки решил объехать ряд машин и выехал на трамвайные пути.

В субботу, 30 января, на перекрестке Савушкина и Липовой аллеи произошло ДТП с участием трамвая и иномарки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Трамвай протаранил Мазду на перекрёстке Савушкина и Липовой аллеи отметил петербуржец (орфография и пунктуация сохранены, – прим. ред.).

Предполагается, что водитель иномарки захотел объехать ряд машин и встал на трамвайных путях в то время, когда к светофору подъезжал трамвай. Информации о пострадавших пока не было.

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Видео: vk.com/spb_today