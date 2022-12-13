Трамвай-шаттл сошёл с рельсов у площади Александра Невского

Данных о пострадавших не поступало.

Утром понедельника, 6 марта, у станции метро "Площадь Александра Невского" в Петербурге сошёл с рельсов трамвай-шаттл № 30. Об этом пишет Telegram-канал "Мегаполис".

ДТП случилось примерно в 7-8 часов утра. Движение было временно нарушено, на данный момент его удалось восстановить. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, что трамваи-шаттлы предназначены для перевозки пассажиров от "Площади Александра Невского" до закрывшейся на капитальный ремонт "Ладожской".

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер