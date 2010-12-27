Трамвай и КамАЗ не поделили дорогу на Петергофском шоссе

Транспортные средства "притерлись" к друг другу на перекрестке.

Вечером 13 ноября в Красносельском районе произошла встреча "тяжелой артиллерии": на перекрестке столкнулись трамвай и КамАЗ. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

Инцидент произошел на пересечении улицы Доблести и Петергофского шоссе. Из-за ДТП на участке образовалась пробка. Большегруз также загородил дорогу встречному движению трамваев. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина погиб на железнодорожном переезде у станции "Ручьи".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"