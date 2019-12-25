В Петербурге обсудили строительство трамвайной линии от Купчино до Славянки

Строительство осуществят по схеме государственно-частного партнерства.

В Петербурге состоялось совещание вице-губернаторов города Николая Линченко и Кирилла Полякова с застройщиком ООО "БалтНедвижСервис", компанией АО "АБЗ-Дорстрой", а также представителями Комитета по инвестициям и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). В ходе мероприятия на обсуждение вынесли планы по строительству трамвайной линии от метро Купчино до Славянки через поселок Шушары. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В частности, была затронута тема прохождения экспертизы проектно-сметной документации. Как выяснилось, в рамках проекта у КРТИ могут появиться новые полномочия - совместная работа с Концессионером (ООО "БалтНедвижСервис").

Добавим, что трамвайную линию "Славянка" создадут по схеме государственно-частного партнерства. Соответствующее соглашение Петербург заключил с застройщиком еще в 2019 году. Проект призван решить проблемы транспортной доступности удаленных районов.

Строительство стартует сразу после одобрения со стороны госэкспертизы. В общей сложности за 2 этапа работ будет проложено 21 км трамвайных путей, построены 4 путепровода и 3 моста. ГК "ИТЭЛМА" предоставит специалистам отечественную спецтехнику для воплощения проекта.

Планируется, что новый трамвай будет курсировать по маршруту с 2024 года.

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Фото: Строительный Петербург