Трамваи №7 и №65 изменят маршрут движения в понедельник и вторник

Трамваи изменят маршрут на два дня: с 19 по 20 июля.

В среду, 14 июля, СПб ГУП "Горэлектротранс" предупредил петербуржцев об изменении маршрута трамваев №7 и №65 на 19-20 июля.

Маршрут изменят с 10 утра до 15 часов дня из-за путевых работ – трамвайное движение по мосту Александра Невского перекроют.

Так, трамвай №7 проследует от "Проспекта Солидарности" по трассе до Амбарной улицы, далее по Херсонской улице, Исполкомской улице, проспекту Бакунина до "Перекупного переулка".

Трамвай №65 проспледует от станции "Река Оккервиль" до Заневской площади, далее по Новочеркасскому проспекту, Среднеохтинскому проспекту, Полюстростровскому проспекту, Пискаревскому проспекту, улице Жукова, Кондратьевскому проспекту, далее по улице Комсомола, затем по улице Академика Лебедаева до станции "Боткинская улица".

Ранее мы писали, что у петербуржцев появилось приложение для пеших прогулок.

Фото: Piter.tv