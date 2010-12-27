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Трамваи № 21, 40, 48 изменят маршруты на семь недель
Сегодня, 14:07
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alexandra08
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Трамваи № 21, 40, 48 изменят маршруты на семь недель

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Причина – ремонт трамвайных путей.

Трамваи № 21, 40, 48 изменят маршруты на семь недель, сообщает пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

С 1.30 4 августа до 5.00 22 августа закроется трамвайное движение по Торжковской улице: от набережной Чёрной речки до Новосибирской улицы. Причина – ремонт трамвайных путей. 

Трамвай №21 пойдет от станции "Придорожная аллея" по трассе до Сердобольской улицы и проследует до конечной станции "Кушелевка". По маршруту № 40 трамваи стартуют от Тихорецкого проспекта по действующей трассе до Сердобольской улицы, далее по Большому Сампсониевскому проспекту до улицы Кораблестроителей. Трамвай № 48 начнет курсировать  от станции "Лахтинский разлив", далее проедет по улице Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому мосту до станции "Выборгская".

Ранее Piter.TV писал о том, что в выходные троллейбус №14 будет ходить по другому маршруту.

Фото: pixabay.com

Теги: трамвай 21 , трамвай 40 , трамвай 48
Категории: Новости СПб Лента новостей

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