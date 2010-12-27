Причина – ремонт трамвайных путей.

Трамваи № 21, 40, 48 изменят маршруты на семь недель, сообщает пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

С 1.30 4 августа до 5.00 22 августа закроется трамвайное движение по Торжковской улице: от набережной Чёрной речки до Новосибирской улицы. Причина – ремонт трамвайных путей.

Трамвай №21 пойдет от станции "Придорожная аллея" по трассе до Сердобольской улицы и проследует до конечной станции "Кушелевка". По маршруту № 40 трамваи стартуют от Тихорецкого проспекта по действующей трассе до Сердобольской улицы, далее по Большому Сампсониевскому проспекту до улицы Кораблестроителей. Трамвай № 48 начнет курсировать от станции "Лахтинский разлив", далее проедет по улице Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому мосту до станции "Выборгская".

Ранее Piter.TV писал о том, что в выходные троллейбус №14 будет ходить по другому маршруту.

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