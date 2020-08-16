Трамп желает встретиться с Путиным перед выборами в США

О подготовке такой встречи сообщает американский телеканал NBC

По данным СМИ, намерение встретиться с российским лидером американский президент лично озвучивал своим помощникам. На данный момент Белый Дом занят проработкой организационных моментов. Встреча может состояться в Нью-Йорке уже в сентябре.

Предполагается, что президенты обсудят вопрос ядерного вооружения – вероятно подписание документов, связанных с продлением Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

В администрации Трампа данную информацию пока не подтвердили, однако отметили, что до выборов действующий президент США еще планирует встречаться с лидерами стран.

Напомним, выборы главы государства в Соединенных Штатах Америки состоятся 3 ноября 2020 года.

Видео: YT / Global News

