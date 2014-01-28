Трамп признался, что теперь Байден ему "довольно сильно нравится"

Экс-глава США напомнил о смене кандидатов на пост президента США от демократов.

Бывший американский президент и кандидат от Республиканской партии на высший государственный пост на ноябрьских выборах Дональд Трамп рассказал о том, что проникся симпатией к действующему главе администрации в Вашингтоне Джо Байдену после выхода политика из предвыборной гонки в пользу вице-президента страны Камалы Харрис. Соответствующее заявление иностранец сделал во время выступления на благотворительном ужине Эла Смита в Нью-Йорке. При этом спикер уточнил, что он терпеть не может свою оппонентку на выборах.

Знаете ли, я раньше недолюбливал Байдена, а сейчас он мне довольно сильно нравится. Он был намного лучше в качестве кандидата в президенты, чем она. Никогда не любил людей, с которыми я соревнуюсь. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что ежегодный ужин в отеле "Уолдорф-Астория"организован в честь демократа Эла Смита. Он является бывшем губернатором от штата Нью-Йорк, а также первым кандидатом в президенты, относящемся к Римско-католической церкви.

Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump