США пообещали Великобритании "феноменальную сделку" после выхода из ЕС

Трамп назвал Великобританию крупнейшим инвестором в американскую экономику

Президент США Дональд Трамп считает, что выход Британии из Европейского союза (Brexit – прим. ред.) принесет стране большую пользу. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Я думаю, что он состоится, и он должен состояться. Он принесет пользу стране"

– передают слова Трампа "РИА Новости".

Трамп также назвал Великобританию крупнейшим инвестором в американскую экономику и крупнейшим рынком экспорта для Европы. По его словам, США готовы заключить феноменальную сделку с Великобританией.

Там огромный потенциал, в два-три раза больше, возможно, того, что у нас сейчас"

– подметил Трамп

Видео: YouTube/ FOX 10 Phoenix