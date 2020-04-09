Журналисты попросили политика подумать над освобождением Джо Экзотика.

Дональд Трамп подумает над амнистией для полиаморного гея-музыканта и владельца тигров. По данным издания TMZ, об этом президент США заявил во время брифинга с журналистами. Политик ответил на вопрос СМИ о том, могут ли власти страны освободить Джо Экзотика, который недавно стал героем документального многосерийного фильма, выпущенного Netflix. Речь идет о проекте "Король тигров: Убийство, хаос и безумие".

Дональд Трамп узнал мнение журналистов о том, стоит ли освобождать преступника. После того, как он выслушал мнение собравшихся представителей прессы, глава государства обещал подумать над предложениями.

Напомним, что на самом деле Джо Экзотика зовут Джо Шрайбфогель. Ранее он был владельцем частного зоопарка в штате Оклахома. Заведение гордилось самым большим в стране поголовьем диких кошек. Также Экзотик известен в качестве открытого гея, который одновременно жил с двумя мужьями. Американец писал кантри-музыку на зоо-френдли и гей-френдли тематики. В январе 2020 года мужчину приговорили к 22 годам тюрьмы.

Фото: трейлер Netflix

Видео: Youtube/10 Tampa Bay