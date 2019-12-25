Он также признал, что не останется на второй срок.

Президент США Дональд Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации источника, действующий американский лидер признал, что не останется на второй срок, несмотря на публичные высказывания о несогласии с результатами голосования. Также Трамп, скорее всего, пропустит церемонию инаугурации Джо Байдена.

По предварительным данным, победителем президентских выборов в США, которые прошли 3 ноября, стал Джо Байден. Демократ набрал 302 из 538 голосов выборщиков. Для победы достаточно набрать 270. Дональд Трамп получил 232 голоса.

Ранее стало известно, что коллегия 29 выборщиков Флориды проголосовала за Трампа.

Фото: White House