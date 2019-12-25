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В Выборгском районе Ленобласти сгорел трактор за 13 млн рублей
Сегодня, 14:00
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В Выборгском районе Ленобласти сгорел трактор за 13 млн рублей

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Оперативники возбудили уголовное дело по факту поджога.

Во вторник, 13 сентября, в поселке Торосово Выборгского района Ленинградской области произошёл поджог. Огонь охватил дорогостящий трактор для деревообработки. Об этом стало известно Piter.TV.

Вызов в полицию поступил от тракториста. Как выяснилось, возгорание случилось по вине неизвестного злоумышленника. Стоимость форвардера составляет 13 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что иномарку за 10,4 млн рублей угнали у находящегося в командировке петербуржца.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, пожар, происшествия, трактор
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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