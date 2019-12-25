Товарищеский матч между Россией и Швецией могут отменить

Въезд в страны Евросоюза могут запретить на ближайшие 30 дней.

28 марта в рамках подготовки к Евро-2020 в Стокгольме должен состояться товарищеский матч между сборными Швеции и России. Эту игру могут отменить.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter выложила видео-обращение. В нем она выступила с предложением ввести временные ограничения на все поездки на территории Евросоюза сроком на ближайшие 30 дней в связи с эпидемией коронавируса.

В случае одобрения этого решения матч между Россией и Швецией будет отменен. Запрет также может отразиться на проведении стыковых матчей за попадание в финальную стадию Евро-2020, которые должны пройти 26 и 31 марта.

Ранее мы писали о том, что Итальянская футбольная федерация обратилась к УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы.

Фото: VK / @teamrussia