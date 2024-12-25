Торговый оборот Петербурга и Мурманской области вырос втрое

Всего за 2024 год стоимость соглашений, заключенных между Петербургом и арктическими регионами, достигла 50,68 миллиарда рублей, увеличившись на 26,5%.

Мурманская область показала самый высокий уровень торгового оборота с Петербургом среди арктических регионов в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

За прошлый год Мурманская область подписала с Петербургом 1512 контрактов на общую сумму 12,3 миллиарда рублей, что в три раза превышает показатели 2023 года. Всего за 2024 год стоимость соглашений, заключенных между Петербургом и арктическими регионами, достигла 50,68 миллиарда рублей, увеличившись на 26,5%.

В результате проведенных конкурсов в прошлом году, 1252 петербургских предприятия и организаций подписали 7648 соглашений с регионами Арктической зоны РФ, что на 29% больше, чем годом ранее. Основными сферами сотрудничества Петербурга с арктическими регионами остаются здравоохранение (сумма договоров составляет 17,6 миллиарда рублей), дорожная инфраструктура (11,78 миллиарда рублей) и ЖКХ (11,1 миллиарда рублей).

После Мурманской области наиболее значимыми партнерами Санкт-Петербурга среди арктических регионов стали Красноярский край, Республика Карелия и Архангельская область с показателями 9,6 миллиарда рублей, 8,2 миллиарда рублей и 7,7 миллиарда рублей соответственно.

С Республикой Коми было заключено 712 договоров на сумму 3,3 миллиарда рублей, с Ямало-Ненецким автономным округом – 590 соглашений на сумму 2,87 миллиарда рублей, с Ханты-Мансийским – 843 контракта на сумму 2,8 миллиарда рублей, с Республикой Саха (Якутия) – 406 договоров на сумму 1,6 миллиарда рублей.

Отдельно отмечено двукратное увеличение объема торговли в сфере информационных технологий – до 6,3 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что малый и средний бизнес бизнес Петербурга привлек свыше 30 млрд рублей за год.

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