В комблаге Петербурга рассказали о борьбе с тополиным пухом в жару

Многие горожане прибегают к опасным методам, поджигая пух и создавая угрозу пожара.

Петербуржцы часто испытывают дискомфорт в разгар сезона тополиного пуха. Так называемый "летний снег" не только портит жизнь аллергикам, но и заполоняет газоны, не давая возможность наслаждаться видами природы. Некоторые граждане прибегают к радикальным мерам и начинают поджигать пух, что нередко оборачивается печальными последствиями. О том, как город справляется с сезонной бедой, Piter.TV узнал у представителей Комитета по благоустройству.

В ведомстве отметили, что конкретно тополиный пух как отдельный элемент отходов не предусмотрен в регламенте. Если он оказывается на проезжей части, он собирается спецтехникой вместе со сметом, пылью и песком. В случае, если загрязнена зона зеленых насаждений, ситуация становится сложнее. Либо нужно дождаться, пока ветер вынесет пух к дорожникам, либо, если затронута придомовая территория - обращаться в УК конкретного дома. Уборка территории двора в зону ответственности комблага не входит.

Так или иначе, прибегать к поджиганию досаждающего "природного мусора" не стоит - тем более, что тополиный пух сам по себе является фактором возгорания во время жары.

Мы всегда выступаем за то, чтобы люди не только тополиный пух, но и вообще ничего не поджигали в зоне зеленых насаждений. Особенно сейчас, когда в городе установилась такая жаркая погода и у нас в принципе объявлена пожароопасная ситуация. подчеркнули в комблаге

Также представители ведомства упомянули, что в летний период категорически запрещено разводить костры в городской черте, и тем более - в лесах.

Ранее мы сообщили о том, что борщевик в Петербурге планируют уничтожить за 10 лет.

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