Борщевик в Петербурге планируют уничтожить за 10 лет

В общей сложности ядовитое растение занимает 40 га земли в городе.

В Петербурге развернулась ежегодная борьба с борщевиком. Как сообщили в пресс-службе Комблага города, растение занимает 40 га. Это лишь небольшая часть всей популяции сорняка в городе.

Встретить его можно в Муринском парке, в Александровском парке, на Финляндской улице. Но самые обширные заросли выявлены в Полежаевском парке. Несколько лет назад здесь проводились работы по укреплению береговых откосов, и с привезенным грунтом в парк проникли семена борщевика. отметили в Комитете по благоустройству Петербурга

На данный момент в городе насчитывается 2 способа борьбы с борщевиком - выкапывание ядовитого сорняка и скашивание. Такие процедуры садовники проводят 6 раз за сезон. Использование гербицидов для устранения растений также возможно, но далеко не на всех территориях. Этот способ запрещено применять у водоемов и и в местах большого скопления людей.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе появится площадка для выгула собак.

Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга