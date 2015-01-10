Опрос: только треть петербуржцев довольны своей зарплатой

По данным опроса, уровень текущей зарплаты устраивает только 34% петербуржцев.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Петербурга и выяснила, довольны ли они своей заработной платой. Оказалось, что только треть опрошенных довольны своей зарплатой.

По данным опроса, уровень текущей зарплаты устраивает только 34% петербуржцев (8% однозначно довольны своим доходом, еще 26% – скорее довольны, чем нет). Ещё 64% опрошенных сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет.

Чаще всех недовольство уровнем оплаты труда выражают представители профессиональных сфер "Безопасность" и "Наука, образование", "Госслужба, НКО", "Медицина, фармацевтика". Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах "Консультирование", "Высший менеджмент", "Закупки", "Добыча сырья".

Фото: hh.ru

Также в Петербурге почувствовали резкий дефицит сотрудников в сфере общепита.

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