В Петербурге токарь получил производственную травму из-за 10-килограммовой детали

Мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Утром в среду, 27 сентября, в больницу доставлен 53-летний мужчина, работающий токарем на заводе в Петербурге, в тяжёлом состоянии. Как стало известно Piter.TV, пострадавший получил производственную травму.

Медики диагностировали у пациента закрытый перелом 8 и 9 рёбер слева, тупая закрытую травму живота, рвано-ушибленную рану нижней трети левого плеча. Установлено, что в 8:29 на рабочем месте мужчины от станка отлетела деталь массой 10 кг, что и стало причиной его увечий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге покупатели разбили продавцу голову бутылкой и выстрелили в него.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)