Тилль Линдеманн прокатился на ленте выдачи багажа в Пулково

Немец выложил сторис из аэропорта в Петербурге.

Солист музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн показал новое видео из Петербурга. Артист выложил в сторис через Instagram ситуацию в аэропорту "Пулково". На кадрах заснят сам Тилль, который сидит на движущейся багажной ленте. Он сделал скучающее лицо. Гостя засняли вместе с чемоданом, который едет рядом. В руках у Тилля находитс стаканчик с каком-то напитком. Ролик обрывается в тот момент, когда герой доезжает до того участка, в котором вещи "пропадают" с поля зрения.



По данным журналистов, немец прибыл в Северную столицу 26 ноября.

Ранее Piter.tv писал о том, что Тилль Линдеманн опубликовал новый клип на песню "Frau&Mann", снятый в Петербурге.

Фото и видео: Instagram/till_lindemann_official



