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Тилль Линдеманн прокатился на ленте выдачи багажа в Пулково

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Немец выложил сторис из аэропорта в Петербурге.

Солист музыкальной группы  Rammstein Тилль Линдеманн показал новое видео из Петербурга. Артист выложил в сторис через Instagram ситуацию в аэропорту "Пулково". На кадрах заснят сам Тилль, который сидит на движущейся багажной ленте. Он сделал скучающее лицо. Гостя засняли вместе с чемоданом, который едет рядом. В руках у Тилля находитс стаканчик с каком-то напитком. Ролик обрывается в тот момент, когда герой доезжает до того участка, в котором вещи "пропадают" с поля зрения.
 
По данным журналистов, немец прибыл в Северную столицу 26 ноября. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Тилль Линдеманн опубликовал новый клип на песню "Frau&Mann", снятый в Петербурге.

Фото и видео: Instagram/till_lindemann_official


 

Теги: багаж, пулково, тилль линдеманн
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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