Тихвин получил статус новогодней столицы Ленинградской области на 2027 год

Город обошел еще четыре населенных пункта в первом региональном конкурсе.

Тихвин выбрали новогодней столицей Ленинградской области на 2027 год. Он стал победителем первого регионального конкурса, обойдя Выборг, Отрадное, Новоселье и Петровское. Итоги подвели на заседании конкурсной комиссии под председательством вице-губернатора по внутренней политике Константина Патраева.

За звание главной площадки новогодних праздников сезона 2027–2028 годов боролись пять населенных пунктов. Представители муниципалитетов представили комиссии концепции праздничного оформления и программы мероприятий.

По словам Константина Патраева, конкурс организовали по поручению губернатора Александра Дрозденко, чтобы развивать туристическую привлекательность региона в зимний период. Власти рассчитывают, что проект станет ежегодным и позволит жителям и гостям Ленинградской области знакомиться с разными городами и поселениями.

Ранее мы сообщали, что Петербург уступил Москве в рейтинге городов для отдыха в конце лета.

Фото: администрация Ленобласти