Подросший тигрёнок Зевс позирует перед камерой в Ленинградском зоопарке

Ведущий зоолог Ленинградского зоопарка Юлия Гилицкая провела фотосессию тигрёнку Зевсу. Снимки выложила пресс-служба зверинца.
Судя по фото, Зевс заметно подрос и готов профессионально "позировать" перед камерой.
При этом сотрудники зверинца отметили, что, несмотря на грозный вид, в душе тигрёнок ещё совсем малыш: он всегда готов побегать с мячиками и бочонками, порезвиться с коробками и другими игрушками.
Ранее Ленинградский зоопарк показал прогулку песца Ванечки по заснеженному Петербургу.
Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк (Юлия Гилицкая)
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