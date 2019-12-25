Подросший тигрёнок Зевс позирует перед камерой в Ленинградском зоопарке

Несмотря на грозный вид, в душе тигрёнок ещё совсем малыш.

Ведущий зоолог Ленинградского зоопарка Юлия Гилицкая провела фотосессию тигрёнку Зевсу. Снимки выложила пресс-служба зверинца.

Судя по фото, Зевс заметно подрос и готов профессионально "позировать" перед камерой.

При этом сотрудники зверинца отметили, что, несмотря на грозный вид, в душе тигрёнок ещё совсем малыш: он всегда готов побегать с мячиками и бочонками, порезвиться с коробками и другими игрушками.

Ранее Ленинградский зоопарк показал прогулку песца Ванечки по заснеженному Петербургу.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк (Юлия Гилицкая)