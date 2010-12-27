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Тепловоз протаранил иномарку на ж/д станции "Заречное"
Сегодня, 14:54
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Alena_Zinovieva

Тепловоз протаранил иномарку на ж/д станции "Заречное"

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Водитель автомобиля погиб.

В пятницу, 15 февраля, около 13:30 на ж/д станции "Заречное" произошло ЧП. Автомобиль марки Skoda встал на переезде, когда по рельсам двигался тепловоз. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения двух транспортных средств погиб водитель иномарки. Пассажира увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что легковушка, грузовик и трактор столкнулись на дороге в Ленобласти.

Фото: pixabay.com

Теги: авария, столкновение тепловоза и иномарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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