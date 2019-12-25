Теплосети на развязке Московского шоссе и Дунайского проспекта

В качестве подрядчика выступило ПО "Возрождение". Сейчас работники организации устанавливают на участке искусственные сооружения и налаживают инженерные коммуникации.

На пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта завершили переустройство теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В качестве подрядчика работ выступила компания ПО "Возрождение". Специалисты организации восстанавливают инженерные сети и искусственное сооружение на порученном им объекте. Кроме того, идёт работа по обустройству трёх боковых проездов.

Напомним, что рядом с участком продолжается строительство транспортной развязки. Уже готовы 3 100-тонных блока пролёта через Московское шоссе. Их длина составляет от 35 до 48 м. Аналогичные блоки смонтируют через улицу Ленсовета до конца августа.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжается реконструкция Суздальской тепломагистрали.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга