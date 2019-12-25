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В Петербурге продолжается реконструкция Суздальской тепломагистрали
Сегодня, 16:20
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В Петербурге продолжается реконструкция Суздальской тепломагистрали

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Сооружение обеспечивает тепловой 1616 объектов в Выборгском и Калининском районах города, в том числе – 896 жилых домов.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" продолжают работы по реконструкции Суздальской тепломагистрали, расположенной на проспекте Энгельса от котельной Парнас. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

За счёт работы сооружения тепловая энергия и горячая вода поступают в 1616 объектов Выборгского и Калининского районов города, в том числе – в 896 жилых домов, 92 детских сада, 65 школ, 62 медицинских  учреждения и 19 учебных заведений. Благодаря реконструкции планируется увеличить надежность теплоснабжения в домах  570 тыс. петербуржцев.

На данный момент завершены работы на 1298 м трубопровода из 1800. Наиболее сложным этапом мероприятий считается возведение участка над железной дорогой по улице Симонова. Энергетики уже приступили к этому виду работ. 

Ранее стало известно, что раньше срока завершится реконструкция теплосетей в квартале Шувалово-Озерки.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"

Теги: гуп тэк спб, проспект энегельса, санкт-петербург, суздальская тепломагистраль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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