В Петербурге продолжается реконструкция Суздальской тепломагистрали

Сооружение обеспечивает тепловой 1616 объектов в Выборгском и Калининском районах города, в том числе – 896 жилых домов.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" продолжают работы по реконструкции Суздальской тепломагистрали, расположенной на проспекте Энгельса от котельной Парнас. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

За счёт работы сооружения тепловая энергия и горячая вода поступают в 1616 объектов Выборгского и Калининского районов города, в том числе – в 896 жилых домов, 92 детских сада, 65 школ, 62 медицинских учреждения и 19 учебных заведений. Благодаря реконструкции планируется увеличить надежность теплоснабжения в домах 570 тыс. петербуржцев.

На данный момент завершены работы на 1298 м трубопровода из 1800. Наиболее сложным этапом мероприятий считается возведение участка над железной дорогой по улице Симонова. Энергетики уже приступили к этому виду работ.

Ранее стало известно, что раньше срока завершится реконструкция теплосетей в квартале Шувалово-Озерки.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"