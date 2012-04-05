В Невском районе заменено более 7 тыс. м теплосетей

Мероприятия проходят на крупной сети в границах улиц Подвойского, Дыбенко, Товарищеского проспекта и проспекта Солидарности.

Специалисты "ТЭК СПб" заняты реконструкцией инженерных коммуникаций в Невском районе Петербурга. На данный момент удалось проложить 7,1 км телосетей (65% от всего объёма работ). Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В задачи компании входит обеспечение теплом 25 тыс. человек, проживающих в районе. Мероприятия проходят на крупной сети в границах улиц Подвойского, Дыбенко, Товарищеского проспекта и проспекта Солидарности. Всего там осуществят монтаж 10,6 км трубопроводов. Благодаря этому, стабильное теплоснабжение обретут 47 зданий у реки Оккервиль: 32 из них являются жилыми зданиями, есть также соцобъекты − 4 детсада, 2 школы и больница.

Ввод сети в эксплуатацию состоится в ноябре 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что Фуражный переулок затопило после прорыва трубы.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению