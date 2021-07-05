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Фуражный переулок затопило после прорыва трубы

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На месте уже работают аварийно-ремонтные службы.

После поведения гидравлических испытаний вода стала стремительно скапливаться в Фуражном переулке. В зоне коммунальной аварии оказались припаркованные автомобили. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Прорыв произошёл у дома №3. В пресс-службе АО "Теплосеть" отметили, что на месте уже работают аварийно-ремонтные службы. После проведения всех испытаний по указанному адресу пройдёт ремонт с восстановлением благоустройства.

 Также в организации добавили, что попавшие в зону подтопления машины не имеют видимых повреждений. Их владельцам возместят ущерб.

Вчера у хлебозавода на Херсонской забил фонтан из теплосетей.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: прорыв трубы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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