Фуражный переулок затопило после прорыва трубы

На месте уже работают аварийно-ремонтные службы.

После поведения гидравлических испытаний вода стала стремительно скапливаться в Фуражном переулке. В зоне коммунальной аварии оказались припаркованные автомобили. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Прорыв произошёл у дома №3. В пресс-службе АО "Теплосеть" отметили, что на месте уже работают аварийно-ремонтные службы. После проведения всех испытаний по указанному адресу пройдёт ремонт с восстановлением благоустройства.

Также в организации добавили, что попавшие в зону подтопления машины не имеют видимых повреждений. Их владельцам возместят ущерб.

Вчера у хлебозавода на Херсонской забил фонтан из теплосетей.

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