  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Тепломагистраль в Пушкине оценили в 222 млн рублей
Сегодня, 14:31
39
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Тепломагистраль в Пушкине оценили в 222 млн рублей

0 0

Всего исполнитель проложит проложить 845,3 м труб.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на создание магистральных теплосетей в Пушкинском районе. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 222,1 млн рублей.

Работы проведут на участке Ленинградской улицы от ТК-7 на Санкт-Петербургском шоссе до ТК-5 на Школьной улице.Всего необходимо будет проложить 845,3 м труб, смонтировать 7 тепловых камер. Также подрядчику необходимо выполнить благоустройство и обустроить инженерные коммуникации.

Завершить работы необходимо до 30 июня 2024 года. Подать заявки на участие в аукционе требуется до 8 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство детского сада в Парголово готовы выделить более полумиллиарда рублей.

Фото: Piter.TV

 

Теги: пушкин, санкт-петербург, тепломагистраль, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии