У Стрелки Васильевского острова столкнулись 2 пассажирских телохода

В ночь на пятницу, 11 августа, в акватории Невы произошло лобовое столкновение двух пассажирских теплоходов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТУ).
Происшествие случилось вблизи Стрелки Васильевского острова. От удара у теплохода "Роб Рой" вдребезги разлетелось лобовое стекло. Больше повезло судну "Москва-85", повреждения которого оказались не такие масштабными.
Пострадавших при столкновении нет. Содержания алкоголя в крови у капитанов не выявлено. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что в Абхазии погибла туристка из Петербурга.
Фото: пресс-служба СЗТУ
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