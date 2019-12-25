У Стрелки Васильевского острова столкнулись 2 пассажирских телохода

От удара у теплохода "Роб Рой" вдребезги разлетелось лобовое стекло.

В ночь на пятницу, 11 августа, в акватории Невы произошло лобовое столкновение двух пассажирских теплоходов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТУ).

Происшествие случилось вблизи Стрелки Васильевского острова. От удара у теплохода "Роб Рой" вдребезги разлетелось лобовое стекло. Больше повезло судну "Москва-85", повреждения которого оказались не такие масштабными.

Пострадавших при столкновении нет. Содержания алкоголя в крови у капитанов не выявлено. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: пресс-служба СЗТУ