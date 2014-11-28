Теплоход, следовавший с Валаама в Петербург, сел на мель в Ладожском озере

На борту находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа: никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала расследование после того, как пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере.

Происшествие произошло в пятницу, 2 августа, когда судно следовало маршрутом с острова Валаам в Петербург. У острова Коневец теплоход отклонился от курса и оказался на мели. В настоящее время выясняются причины инцидента.

На борту находились 170 пассажиров и 47 членов экипажа: никто не пострадал. Сообщается, что утечки нефтепродуктов и повреждений корпуса не было. Владелец теплохода уже начал операцию по освобождению судна.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проведет тщательное изучение всех обстоятельств произошедшего, проверит соблюдение законов о безопасности на воде и правах пассажиров, а также оценит действия ответственных лиц и при необходимости примет соответствующие меры

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура проводит проверку в связи с возвратом авиарейса "Архангельск – Санкт-Петербург".

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура