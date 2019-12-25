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Прокуратура проводит проверку в связи с возвратом авиарейса "Архангельск – Санкт-Петербург"
Сегодня, 11:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проводит проверку в связи с возвратом авиарейса "Архангельск – Санкт-Петербург"

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По предварительным данным, самолет вернулся по техническим причинам.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возвратом авиарейса Архангельск – Санкт-Петербург в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

По предварительным данным, самолет вернулся по техническим причинам. В настоящее время 87 пассажиров благополучно высажены и ожидают резервный борт. 

Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: архангельск, полет, прокуратура
Категории: Лента новостей,

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