Прокуратура проводит проверку в связи с возвратом авиарейса "Архангельск – Санкт-Петербург"

По предварительным данным, самолет вернулся по техническим причинам.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возвратом авиарейса Архангельск – Санкт-Петербург в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, самолет вернулся по техническим причинам. В настоящее время 87 пассажиров благополучно высажены и ожидают резервный борт.

Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура