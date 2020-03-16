Теплоэнергетики проверят трубы в шести районах Петербурга

Подобрей перечень адресов представлен на сайте предприятия.

В шести районах Петербурга пройдут очередные гидравлические испытания на теплосетях. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Мероприятия затронут Невский, Фрунзенский, Калининский, Красногвардейский, Московский и Выборгский районы. Там на четверть увеличат обычную нагрузку на трубопровод. Конкретные адреса представлены на официальном сайте предприятия (раздел "Оперативная информация"). Также на ресурсе опубликуют график отключения горячей воды в соответствующем разделе.

Горожан просят соблюдать правила безопасности вблизи проведения работ.

Ранее мы сообщили о том, что жилком Петербурга выплатит ГУП "ТЭК" 1,4 млн рублей убытков.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПБ", пресс-служба ГУП "ТЭК СПБ"