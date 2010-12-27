Петербург окутало туманом в день зимнего солнцестояния

В воскресенье петербуржцев ожидает теплая погода.

Атлантический циклон принес 22 декабря в Петербург облачную погоду, дожди и туманы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, центр циклона находится над Ботническим заливом. Температура воздуха в городе прогреется до +3…+5°, а в Ленобласти - до +1…+6°. Атмосферное давление должно быть стабильным и достигать 747 мм рт. ст., что ниже нормы. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с.

В этом году воскресенье также является днем зимнего солнцестояния.

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Фото: Татьяна Карпова / VK