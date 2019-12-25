Tenet установил новый рекорд продаж в Петербурге за месяц.

В Петербурге в октябре зарегистрировали 707 автомобилей Tenet. Это лучший месячный результат марки за все время присутствия на городском рынке. Данные "Автостат-Инфо" приводит телеграм-канал "AutoRun SPb".

До этого максимальным показателем были 630 машин, проданных в августе. Другие производители также обновили свои результаты. В октябре в Петербурге зарегистрировали 375 автомобилей Belgee, что на 3 больше предыдущего рекорда, установленного в апреле. Changan впервые за 2026 год преодолел отметку в 400 машин за месяц: дилеры реализовали 406 автомобилей.

TANK почти вдвое превзошел прежний максимум благодаря крупной корпоративной закупке. В октябре показатель марки достиг 185 автомобилей, тогда как предыдущий рекорд составлял 95 машин и был зафиксирован в июне. Toyota также показала лучший результат: 97 регистраций против прежнего максимума в 90 автомобилей, установленного в апреле и июне.

При этом для нескольких марок октябрь оказался худшим месяцем за первые 10 месяцев года. Voyah зарегистрировала 69 автомобилей, Solaris — 66, Exeed — 21. Автор телеграм-канала Денис Гаврилов связывает снижение продаж некоторых брендов с их уходом с российского рынка. По его мнению, на результат Voyah также могла повлиять приостановка государственных программ поддержки.

Низкие показатели зафиксировали и у "Москвича": в октябре в Петербурге зарегистрировали 20 новых автомобилей. Это меньше предыдущего антирекорда года — 25 машин, проданных в мае.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

Фото: Magnific