Темпы заболеваемости коронавирусом в Петербурге пока не снижаются

Вице-губернатор Олег Эргашев в очередной раз напомнил о необходимости вакцинации.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев на своей странице в соцсети сообщил, что вакцинация от коронавируса – самая эффективная мера защиты от болезни.

По мнению чиновника, именно из-за недостаточных темпов вакцинации растет статистика заболеваемости. Он отметил, что каждый выбирает, делать прививку ли нет, но "нужно понимать, что своим решением мы влияем на ситуацию в нашем городе". Эргашев уточнил, что от каждого зависит формирование коллективного иммунитета.

Только за прошедшие сутки прививку сделали более 10 тысяч человек. Однако темпы заболеваемости пока не снижаются Олег Эргашев

Ранее мы писали, что Смольный обвиняет молодежь в росте заболеваемости коронавирусом.

Фото: Piter.tv