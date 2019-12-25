Температура воздуха в Петербурге в субботу прогреется до +15 градусов

Температура воздуха ночью опустится до +2 градусов.

Наконец-то осадки в Петербурге отступили: синоптики прогнозируют субботу с небольшой облачностью и без дождей. Об этом сообщили на сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ветер ожидается северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +4 градусов. Днем столбик термометра покажет от +13 до +15 градусов. Отмечается, что атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем мало меняться.

Ранее мы писали, что Гидрометцентр предупредил о неоднородной температуре этим летом.

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