Петербург с утра обновил температурный рекорд

В понедельник будет облачно и дождливо.

В Петербурге новая рабочая неделя начнется с очередного потепления и дождя. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так 17 февраля Петербург будет находиться в тепло сектора активного циклона. Из-за него в городе будет от +5 до +7 градусов, облачно и дождливо. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Михаил Леус отметил, что этим утром в городе на Неве был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Уже в 7 утра на улице было +5,7 градуса, что на 0,5 градуса выше, чем в 1925 году (предыдущий рекорд).

Фото: pixabay