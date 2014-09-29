Тело человека нашли в реке Свирь

Спасатели извлекли погибшего из воды. Им оказался мужчина.

Накануне, 12 августа, на реке Свирь прошли поисковые работы. В воде обнаружили тело человека. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Труп нашел местный житель в Лодейном Поле. На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда города.

Спасатели извлекли погибшего из воды. Им оказался мужчина. Тело передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что в лесу Ленобласти нашли женскую мумию.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО