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Тело человека нашли в реке Свирь
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Тело человека нашли в реке Свирь

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Спасатели извлекли погибшего из воды. Им оказался мужчина.

Накануне, 12 августа, на реке Свирь прошли поисковые работы. В воде обнаружили тело человека. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

Труп нашел местный житель в Лодейном Поле. На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда города. 

Спасатели извлекли погибшего из воды. Им оказался мужчина. Тело передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что в лесу Ленобласти нашли женскую мумию.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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