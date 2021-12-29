Телефонные мошенники стали чаще упоминать "специальный счет ЦБ"

В ЦБ рассказали, какие фразы должны насторожить россиян в телефонном разговоре.

Телефонные мошенники стали чаще упоминать "специальный счет Центробанка " для обмана граждан. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе государственного регулятора. Злоумышленники все чаще просят потенциальных жертв отправлять денежные средства якобы на "защищенный" счет. На самом деле никакого специального или защищенного счета в ЦБ не существует, а деньги доверчивые граждане переводят по реквизитам преступников.

…Рассчитывая на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит. пресс-служба ЦБ РФ

Нередко мошенники представляются жертвам сотрудниками правоохранительных органов,Центробанка или любого другого банка, от имени государственных органов власти. Людям обещают социальные выплаты и компенсации. Чаще всего злоумышленники говорят о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с банковского счета. Чтобы усыпить бдительность граждан, мошенники напоминают о правилах безопасности, в частности, никому не раскрывать банковские данные.

Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности ЦБ

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону от граждан предоставления личных данных и банковских реквизитов.

В Петербурге мошенники продают билеты на фейковое шоу Туктамышевой.

Фото: Piter.tv

